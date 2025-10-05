Пострадавшим ночью в ДТП в Сызранском районе потребовалась помощь спасателей

152

Ночью 5 октября в Сызранском районе на 883 километре автодороги М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие. В попутном направлении движения столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля. Пострадавшим потребовалась помощь спасателей.

В 00.29 на место происшествия были направлены спасатели Поисково-спасательного отряда города Сызрань. Спасательные работы поводились с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Спасатели деблокировали девочку с многочисленными травмами из легкового автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи.

В 01.39 спасательные работы были окончены. Пожарные-спасатели ПСО №47 противопожарной службы Самарской области также участвовали в ликвидации последствий аварии, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО