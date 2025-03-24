После автокатастрофы с автобусом в Крыму 6 человек погибли, в больницы доставили 36 человек

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В Крыму 36 человек были доставлены в больницы после ДТП с автобусом и большегрузом у аэропорта Симферополя. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым, передает РБК.

«36 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, были доставлены в медицинские организации», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, госпитализированы 17 человек, среди них один ребенок. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Остальным 19 пострадавшим оказана амбулаторная помощь.

ДТП произошло в понедельник, 24 марта, в Симферопольском районе Крыма. В районе села Укромного рейсовый автобус столкнулся с прицепом грузовика, который оказался внутри салона. В итоге передняя часть автобуса была полностью разрушена.

В результате аварии погибли шесть человек, 21 получил травмы. Водитель автобуса заявил, что не заметил прицеп из-за солнечного ослепления.

По факту ДТП правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело.

Фото: Прокуратура Республики Крым/РБК