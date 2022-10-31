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Получивший травмы двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов попал в реанимацию

31 октября 2022 20:33
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Карпов получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы.

Получивший травмы двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Карпов попал в реанимацию. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил источник «Известий».

По информации источника, у Карпова перелом левой бедренной кости и закрытая черепно-мозговая травма.

Председатель Общероссийского движения предпринимателей, бизнесмен и музыкант Андрей Ковалев подтвердил информацию о госпитализации Карпова. По его словам, депутат в тяжелом состоянии, доступа к нему нет.

«Он в одной был больнице, потом в другую перевели, в реанимации», — сказал Ковалев «Известиям».

О том, что Карпова доставили в больницу в ночь на 29 октября стало известно ранее в этот день. Как тогда сообщил Ковалев, Карпов подвергся нападению и находится в тяжелом состоянии в больнице.

Позже «Известия» выяснили, что Карпов получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы. Источник сообщил, что депутата обнаружили без сознания и доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Также отмечалось, что Карпов в момент получения травм находился в состоянии алкогольного опьянения.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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