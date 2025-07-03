Полицейские Самарской области пришли на помощь женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

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К инспектору ДПС, несшему службу на одной из улиц города, обратилась девушка с призывом о помощи.

29 июня текущего года, примерно в 15:00 к инспектору полка ДПС Госавтоинспекции У МВД России по городу Самаре к лейтенанту полиции Антону Сидорову, находящемуся на маршруте патрулирования в районе железнодорожного вокзала, обратилась взволнованная девушка и сообщила, что у нее начались роды.

Опасаясь, что самостоятельно ей не удастся быстро доехать до лечебного учреждения из-за дальнего расстояния, девушка попросила помощи у сотрудника Госавтоинспекции.

Полицейский, понимая всю серьезность положения и сообщив в дежурную часть об убытии с поста и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, а также выбрав наиболее быстрый и безопасный маршрут, в кратчайшие сроки сопроводил девушку до приемного покоя, где передал врачам.

Через некоторое время девушка стала счастливой мамой, а сотрудники полиции продолжили нести службу.

Новоиспеченный отец выразил слова благодарности сотруднику полиции за проявленную помощь его жене в трудной жизненной ситуации.

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.