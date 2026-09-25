Поезд получил повреждения на границе Ульяновской и Самарской областей

Пассажирский поезд получил повреждения на железной дороге на границе Ульяновской и Самарской областей. Об этом 25 сентября сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Поступила информация об инциденте на железной дороге на территории Ульяновской области (граница с Самарской). Подробности в данный момент уточняем», — написал он в мессенджере «Макс».

По предварительным данным, повреждения получил пассажирский поезд, в котором находились жители региона. При этом среди пассажиров пострадавших нет.

По словам губернатора, график движения поездов в ближайшее время будет скорректирован, пассажиров призвали ориентироваться на официальную информацию РЖД, пишут "Известия".