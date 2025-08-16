142

Под Саратовом сгорела и затонула элитная яхта «Мечта» стоимостью около $1 млн. Шестерых человек, находящихся на борту судна, удалось спасти. Предполагается, что причиной пожара стали неполадки с электропроводкой, и собственник яхты якобы знал об этой проблеме, пишет "Газета.Ru".

В Саратовской области на реке Волге сгорела и затонула 31-метровая элитная яхта «Мечта» стоимостью почти $1 млн. На ее борту находились шесть человек, сообщило управление региональной безопасности.

С берега дым заметил очевидец. Он сел в свою лодку и отправился на помощь 59-летнему владельцу судна из Вологодской области и пятерым членам экипажа. В результате мужчине удалось спасти четверых человек, еще двоих эвакуировали спасательные службы, подчеркнула Baza.

По предварительной информации, причиной возгорания на «Мечте» стали неполадки с электропроводкой.

Фото: Западное МСУ на транспорте СК России