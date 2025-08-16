Я нашел ошибку
Главные новости:
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают чемпиона страны "Краснодар".
"Крылья Советов" в Грозном проиграли "Ахмату" - 1:3
Шестерых человек, находящихся на борту судна, удалось спасти.
Под Саратовом сгорела и затонула элитная яхта «Мечта» стоимостью около $1 млн
В дисциплинах «вейксерфинг» и «вейкским».
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
17 августа в регионе без осадков, до +27°С
В СУ СКР СО организована процессуальная проверка.
Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования гибели женщины в Новосемейкино 
Создатели подчеркивают, что это не просто инкубатор, а робот, способный воспроизвести весь процесс — от зачатия до родов.
Ученые в Китае разрабатывают первого в мире робота, способного выносить и родить ребенка
Молодые кабачки лучше съесть в течение одной–двух недель.
В Роскачестве дали советы по хранению кабачков
В рамках программы «Земский работник культуры» 15 специалистов переедут в районы губернии.
В Самарской области заработала программа "Земский работник культуры"
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Под Саратовом сгорела и затонула элитная яхта «Мечта» стоимостью около $1 млн

16 августа 2025 22:45
142
Шестерых человек, находящихся на борту судна, удалось спасти.

Под Саратовом сгорела и затонула элитная яхта «Мечта» стоимостью около $1 млн. Шестерых человек, находящихся на борту судна, удалось спасти. Предполагается, что причиной пожара стали неполадки с электропроводкой, и собственник яхты якобы знал об этой проблеме, пишет "Газета.Ru". 

В Саратовской области на реке Волге сгорела и затонула 31-метровая элитная яхта «Мечта» стоимостью почти $1 млн. На ее борту находились шесть человек, сообщило управление региональной безопасности.

С берега дым заметил очевидец. Он сел в свою лодку и отправился на помощь 59-летнему владельцу судна из Вологодской области и пятерым членам экипажа. В результате мужчине удалось спасти четверых человек, еще двоих эвакуировали спасательные службы, подчеркнула Baza.

По предварительной информации, причиной возгорания на «Мечте» стали неполадки с электропроводкой.

 

Фото:  Западное МСУ на транспорте СК России

