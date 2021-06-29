Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области к ответственности привлечено еще 73 пьяных водителя
В Самарской области к ответственности привлечено еще 73 пьяных водителя
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков
Самарцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Открытый взгляд»
Самарцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Открытый взгляд»
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
В Куйбышевском районе Самары переложат и углубят 4,6 километра новых труб
В Куйбышевском районе Самары переложат и углубят 4,6 километра новых труб
Завтра в Самаре начинаются гастроли Астраханского театра оперы и балета
Завтра в Самаре начинаются гастроли Астраханского театра оперы и балета
Самарец завоевал серебро на Международной олимпиаде школьников по информатике
Самарец завоевал серебро на Международной олимпиаде школьников по информатике
«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.18
0.01
EUR 86.17
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Под Сызранью в сельском пруду нашли тело мужчины

29 июня 2021 12:48
108
Под Сызранью в сельском пруду нашли тело мужчины

Трагедия произошла в селе Балашейка Сызранского района.

На сельском пруду пропал 41-летний мужчина и был организован его поиск. В 9.40 в понедельник, 28 июня, спасатели начали работу на водоеме и спустя некоторое время был обнаружен труп мужчины. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что в спасательной операции принимали участие два сотрудника службы. Тело мужчины было передано полиции для проведения медэкспертизы. Отметим, что в Сызранском районе это первый случай гибели человека на воде. В Сызрани в июне было зафиксировано уже два смертельных инцидента, пишет КТВ-Луч.

 

Теги: утонувшие ЧП на воде

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На пляже Барбошиной поляны в Самаре нашли тело мужчины
28 июня 2021, 13:35
На пляже Барбошиной поляны в Самаре нашли тело мужчины
Очевидцами стали около ста посетителей зоны отдыха. Происшествия
337
На самарской набережной утонула женщина
24 июня 2021, 09:57
На самарской набережной утонула женщина
Она купалась в районе Некрасовского спуска. Происшествия
602
В Сызрани утонул мужчина
24 июня 2021, 09:32
В Сызрани утонул мужчина
Его тело доставали спасатели. Происшествия
418
В центре внимания
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
29 июня 2021  11:54
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
250
Павел Покровский:
29 июня 2021  10:33
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
142
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
373
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
690
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
27 июня 2021  12:23
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
791
Весь список