Под Сызранью в сельском пруду нашли тело мужчины

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Трагедия произошла в селе Балашейка Сызранского района.

На сельском пруду пропал 41-летний мужчина и был организован его поиск. В 9.40 в понедельник, 28 июня, спасатели начали работу на водоеме и спустя некоторое время был обнаружен труп мужчины. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что в спасательной операции принимали участие два сотрудника службы. Тело мужчины было передано полиции для проведения медэкспертизы. Отметим, что в Сызранском районе это первый случай гибели человека на воде. В Сызрани в июне было зафиксировано уже два смертельных инцидента, пишет КТВ-Луч.



