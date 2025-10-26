Под Самарой женщина случайно утопила свой автомобиль

128

Вечером 25 октября в городе Отрадный, у берега реки Большой Кинель, произошел несчастный случай.

Владелица автомобиля Ford Mondeo, 36-летняя женщина, оставила машину на склоне, не приняв мер для предотвращения её движения. Автомобиль начал самопроизвольное движение, сбил женщину и скатился в реку.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Полиция устанавливает причины и обстоятельства данного инцидента, а также расследует другие дорожные происшествия, зарегистрированные в Самарской области 25 октября, пишет Самара-МК.