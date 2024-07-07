Под Самарой столкнулись мотоцикл и иномарка, погиб подросток

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В ночь на воскресенье, 7 июля, в Самарской области произошло смертельное ДТП. Погиб подросток. Это случилось в Волжском районе.

— По предварительным данным, 6 июля в 22:30 на 26-м километре дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград столкнулись автомобиль Hyundai Creta и мотоцикл. На месте происшествия погиб несовершеннолетний пассажир мотоцикла, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Следователи уже возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянение, повлекшее по неосторожности смерть человека» в отношении 40-летнего водителя иномарки.

— По версии следствия, 6 июля примерно в 22:30 подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, двигаясь на автомобиле Hundai Creta по дороге в районе села Алексеевка, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с мотоциклом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 14-летний пассажир мотоцикла погиб, а 15-летнего водителя мотоцикла доставили в больницу с телесными повреждениями, — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, пишет 63.ру.

Фото облМВД.