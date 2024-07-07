Я нашел ошибку
Главные новости:
Машина, гараж и дом горели в Ставропольском районе
Машина, гараж и дом горели в Ставропольском районе
В российском регионе зафиксировали новые случаи отравления роллами из службы доставки
В российском регионе зафиксировали новые случаи отравления роллами из службы доставки
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
Две женщины в Самаре пострадали в ДТП
Две женщины в Самаре пострадали в ДТП
Каждый второй самарец считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру
Каждый второй самарец считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру
Окончание выставки-форума «Россия» на ВДНХ отметили масштабным концертом
Окончание выставки-форума «Россия» на ВДНХ отметили масштабным концертом
в Самарской областной детской библиотеке пройдет увлекательный литературный праздник
В Самарской областной детской библиотеке пройдет увлекательный литературный праздник
В Самаре сгорел микроавтобус ГАЗель
В Самаре сгорел микроавтобус ГАЗель
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.13
0.01
EUR 95.57
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В настоящее время в Самаре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие
Посетить Всероссийский фестиваль «Семья России» в Самаре сможет каждый желающий
В Самаре на набережной Волги состоялись матчи первенства России по пляжному теннису
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Под Самарой столкнулись мотоцикл и иномарка, погиб подросток

7 июля 2024 11:05
166
Под Самарой столкнулись мотоцикл и иномарка, погиб подросток

В ночь на воскресенье, 7 июля, в Самарской области произошло смертельное ДТП. Погиб подросток. Это случилось в Волжском районе.

— По предварительным данным, 6 июля в 22:30 на 26-м километре дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград столкнулись автомобиль Hyundai Creta и мотоцикл. На месте происшествия погиб несовершеннолетний пассажир мотоцикла, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Следователи уже возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянение, повлекшее по неосторожности смерть человека» в отношении 40-летнего водителя иномарки.

— По версии следствия, 6 июля примерно в 22:30 подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, двигаясь на автомобиле Hundai Creta по дороге в районе села Алексеевка, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с мотоциклом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 14-летний пассажир мотоцикла погиб, а 15-летнего водителя мотоцикла доставили в больницу с телесными повреждениями, — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, пишет 63.ру.

Фото облМВД.

 

 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Две женщины в Самаре пострадали в ДТП
07 июля 2024, 12:56
Две женщины в Самаре пострадали в ДТП
45-летней и 25-летней женщинам назначено стационарное лечение. Происшествия
116
В Ставропольском районе водитель врезался в столб
06 июля 2024, 13:59
В Ставропольском районе водитель врезался в столб
С места ДТП мужчина госпитализирован. Происшествия
511
В Ставропольском районе водитель сбил 14–летнего велосипедиста
05 июля 2024, 12:44
В Ставропольском районе водитель сбил 14–летнего велосипедиста
Несовершеннолетний велосипедист госпитализирован.  Происшествия
360
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
7 июля 2024  13:07
Вячеслав Федорищев обратился к работникам морского и речного флота Самарской области
112
в Самарской области отметят День семьи, любви и верности
6 июля 2024  12:01
В Самарской области отметят День семьи, любви и верности
742
Председателем совета на общем голосовании выбран врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
5 июля 2024  21:39
Формируется новый состав Совета общественных организаций по защите прав пациентов при региональном минздраве
2012
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой побывал в Ставропольском районе где посетил сельскохозяйственное предприятие «Олимп-Агро».
5 июля 2024  21:00
Глава региона поручил подготовить предложения по усилению мер поддержки сельхозпроизводителей
624
В День семьи, любви и верности телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями
5 июля 2024  11:57
В День семьи, любви и верности телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями
393
Весь список