Под контролем судебных приставов житель региона вернул автомобиль экс-жене

95

Под контролем судебных приставов Кинель-Черкасского района бывший супруг передал жительнице региона автомобиль, который был присужден ей после развода.

Семейная пара из Самарской области, чтобы разделить совместно нажитое имущество, отправилась в суд. В рамках судебного заседания было принято решение обязать мужчину передать бывшей жене автомобиль «Mazda 3». Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Кинель-Черкасского района.

В рамках исполнительного производства судебные приставы предупредили должника о необходимости исполнения решения суда. Мужчина не прислушался к полученным предупреждениями и транспортное средство жене не передал. В результате за несвоевременное исполнение судебного акта в отношении должника было вынесено постановление об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Запрет на выезд побудил мужчину принять верное решение и передать супруге обозначенную в судебном решении иномарку.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.