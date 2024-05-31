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Под контролем судебных приставов житель региона вернул автомобиль экс-жене

31 мая 2024 11:17
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Под контролем судебных приставов житель региона вернул автомобиль экс-жене

Под контролем судебных приставов Кинель-Черкасского района бывший супруг передал жительнице региона автомобиль, который был присужден ей после развода.

Семейная пара из Самарской области, чтобы разделить совместно нажитое имущество, отправилась в суд. В рамках судебного заседания было принято решение обязать мужчину передать бывшей жене автомобиль «Mazda 3». Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Кинель-Черкасского района.

В рамках исполнительного производства судебные приставы предупредили должника о необходимости исполнения решения суда. Мужчина не прислушался к полученным предупреждениями и транспортное средство жене не передал. В результате за несвоевременное исполнение судебного акта в отношении должника было вынесено постановление об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Запрет на выезд побудил мужчину принять верное решение и передать супруге обозначенную в судебном решении иномарку.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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