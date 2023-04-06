Почти 5 тыс. немаркированных пачек сигарет изъяли в торговом павильоне в Самаре

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Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту табачной и алкогольной продукции.

В сентябре 2022 года сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре поступила информация о том, что на территории Кировского района в торговом павильоне, расположенном на ул. Товарной, местная жительница 1966 года рождения осуществляет незаконную реализацию немаркированной табачной продукции.

В присутствии понятых полицейские провели осмотр помещения магазина и квартиры подозреваемой, где обнаружили и изъяли более 4700 пачек сигарет отечественного и иностранного производства. Женщину, осуществляющую торговлю, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а изъятое направили на экспертизу в ЭКО Управления МВД России по городу Самаре.

По результатом проведенной экспертизы установлено, что изъятое является немаркированным федеральной специальной (акцизной) маркой табачным изделием. Общая ее стоимость составила более 430 000 рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее не судимой местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной продукции без (акцизных) марок и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в крупном размере).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.