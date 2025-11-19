Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
По следу крови у окна поймали грабителя в Красноярском районе

19 ноября 2025 09:46
В вечернее время в дежурную часть отдела МВД России по Красноярскому району обратилась 60-летняя местная жительница, которая сообщила, что несколько минут назад её ограбил знакомый сына.

Во время осмотра места происшествия эксперт изъял с различных поверхностей вещество бурого цвета, похожее на кровь. Изъятое следователи впоследствии направили на исследование и приобщили к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Потерпевшая рассказала полицейским, что в дом незаконно проник знакомый её сына — разбил окно, залез, толкнул её, забрал сотовый телефон и скрылся.

Ночью во время патрулирования сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым. Полицейские проверили паспортные данные мужчины, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее неоднократно судимый (крайний раз в текущем году за побои) 35-летний местный житель сознался в совершении противоправного деяния. По его словам, он подумал, будто его знакомая находится в доме друга. Когда постучал в дверь и ему не открыли, он разбил окно, убедился, что девушки нет, и взял телефон приятеля, намереваясь позвонить возлюбленной.

Следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенный телефон изъят и возвращен законному владельцу.

 

