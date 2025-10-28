по информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении девушек в Самаре

206

В соцмедиа размещена информация о том, что мужчины неславянской внешности, находясь в одном из ночных заведений города Самары, вели себя агрессивно по отношении к девушкам, оскорбляли их и совершали хулиганские действия.

По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Михайловича Олейника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех участников инцидента и обстоятельств произошедшего,