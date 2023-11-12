По факту возгорания трамвая в Самаре организована доследственная проверка

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Как сообщалось ранее, 11 ноября 2023 года в соцмедиа появилась информация о том, что на улице Арцыбушевской в городе Самаре произошло возгорание трамвая. По предварительным данным, в результате пожара пострадал гражданин.

По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары начата доследственная проверка, следователи выехали на осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области, пишет СУ СК.