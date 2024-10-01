Площадь пострадавшего от пожара леса в Самарской области достигла больше 400 га

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В Самарской области продолжается тушение крупного лесного пожара в Сызранском районе. Уже четвертые сутки подряд полыхает 44-й квартал Рачейского лесничества. Огонь прошел территорию почти в 500 га.

По данным областного Минлесхоза на вечер 30 сентября, в тушении пожара в Рачейском лесничестве задействованы 235 человек и 53 единицы техники.

С огнем борются как представители лесной охраны, так и сотрудники МЧС. Привлечены пожарные формирования Ульяновской области. Продолжает работать вертолет ВВС России Ми-8. Вчера он сбросил более 40 тонн воды. Активно пожарным помогают и волонтеры, пишет Самара-КП.