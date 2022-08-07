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Площадь лесных пожаров в России выросла до 178 тыс. га за сутки

7 августа 2022 10:59
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Площадь лесных пожаров в России выросла до 178 тыс. га за сутки

Площадь лесных пожаров в России к 7 августа выросла до 178 тыс. гектаров, пожарные тушат 129 очагов по всей стране, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

Накануне, 6 августа, общая площадь пожаров, которые тушили спецслужбы, достигала 143,5 тыс. га. Самые крупные возгорания сохраняются в Ханты-Манскийском автономном округе — Югре (ХМАО) и Якутии, где горят более 81 и 65,5 тыс.гектаров. Третье место по общей площади возгорания занимает Магаданская область — там активны три очага на площади в 15 тыс. гектаров. Также леса горят в Хабаровском крае, в Республике Коми, на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе, Иркутской, Свердловской, Томской, Архангельской и Кировской областях, Красноярском и Пермском краях.

За сутки пожарные ликвидировали 39 лесных пожаров общей площадью в 151 гектар, пишет РБК.

Теги: Пожар

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