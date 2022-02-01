Петербуржец выпал из окна квартиры на 18-м этаже на проходившую по улице девочку

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Петербуржец выпал из окна квартиры на 18-м этаже, задев проходившую по улице девочку. 46-летний мужчина погиб, а у 10-летнего ребенка зафиксирован перелом ноги, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах.

"Мужчина приземлился на девочку 2011 года рождения, родители увезли ее в Детскую городскую больницу №2. Предварительный диагноз - перелом ноги. Семья после больницы будет опрошена в отделе по делам несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на Комендантском проспекте в десятом часу утра. По данным источника, погибший жил вместе с матерью. В последнее время у него были проблемы на работе, на вторник он записался на прием к психиатру, известно, что перед трагедией ему позвонил работодатель.

Фото из открытых источников