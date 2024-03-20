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Пенсионер из Самары "отбил" свое имущество у гаражных воров

20 марта 2024 09:51
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Пенсионер из Самары отбил свое имущество у гаражных воров

 

В дневное время в дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району УМВД России по г. Самаре поступило сообщение от местного жителя о краже принадлежащего ему имущества из гаража. При этом заявитель сообщил полицейским приметы воров, марку автомобиля и направление, в котором скрылись злоумышленники. Сотрудник дежурной части довел информацию до ближайших автопатрулей и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Заявитель пояснил полицейским, что подъехал к принадлежащему ему гаражу, увидел молодых людей, которые выносили и грузили в автомобиль его имущество. Пенсионер крикнул злоумышленникам, что вызывает полицию, после чего они вернули обратно в гараж комплекты летних и зимних шин с дисками и скрылись в ближайших дворах. При осмотре помещения автовладелец не обнаружил бухту с электрическим проводом длиной 30 метров, общей стоимостью 1070 рублей и обратился в полицию за помощью.

Во время осмотра эксперт изъял с поверхностей следы пальцев рук, не принадлежащие собственнику. Оперуполномоченные опросили потерпевшего и очевидцев.

Сотрудники Госавтоинспекции в кратчайшие сроки обнаружили в одном из ближайших дворов схожий по описанию с разыскиваемым автомобиль и доставили водителя и его знакомого, которые находились в транспортном средстве, в отдел полиции для разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку, где в присутствии понятых эксперт обнаружил и изъял из салона следы пальцев рук и ладоней, налобный фонарик и пару перчаток. В дальнейшем все изъятое приобщили к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Мужчины пояснили, что по просьбе случайного знакомого помогали перевозить имущество из гаража, которое, со слов, принадлежало ему по праву собственности. Как «владелец» вскрывал навесные замки не видели, т.к. изначально припарковались возле другого гаража. Допрошенные в качестве свидетелей они указали пункт приёма металла, возле которого высадили своего приятеля с мотком электропровода.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого за имущественные преступления местного жителя.

Возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного п. а, в ч.2 ст.161 УК РФ, уголовное дело полицейскими расследовано и направлено в суд.

Благодаря профессиональным действиям следователя и сотрудников уголовного розыска районного ОВД потерпевшему во время расследования причинённый ущерб возмещён в полном объёме.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал, ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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