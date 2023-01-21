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Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали на вертолете, их состояние удовлетворительное, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

"Вертолёт Ка-32 МЧС России приземлился на базе ЮРПСО в Сочи с пятью спасенными на борту, двое из них - дети. Состояние всех эвакуированных удовлетворительное, травм и повреждений нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет приземлился в 16.25. Люди подтвердили, что они выбрались из корзины самостоятельно.

Следователи организовали проверку после того, как воздушный шар с пятью людьми, включая двоих детей, застрял на дереве в субботу.

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