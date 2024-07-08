Парусная яхта с пассажирами затонула в российском регионе

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Парусная яхта с пассажирами затонула во время обучения в акватории Черного моря в Геленджике. Об этом сообщается на портале Западного межрегионального Следственного управления СК на транспорте.

Как сообщили следователи, во время инцидента в российском регионе в воде оказались пассажиры судна. Четырех человек удалось спасти из воды, еще одну женщину по-прежнему ищут.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. «Следователем проведен осмотр яхт-клуба, откуда выходило судно, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — сообщили в СК, пишет Лента.