От отравления суррогатной чачей на Кубани погибли не менее 10 человек

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем на Кубани увеличилось до 10 человек — об этом было заявлено в ходе судебного заседания об избрании меры пресечения для подозреваемых. Суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления, пишет "Газета.Ru".

Суд в Сочи отправил под стражу на два месяца подозреваемых в торговле суррогатным алкоголем на рынке «БаZар» (он же рынок «Казачий») на федеральной территории Сириус в окрестностях Адлера. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ — производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, со смертельным исходом. Выступавший в суде следователь заявил, что уже известно о минимум 10 погибших.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что, согласно материалам дела, женщины продавали на рынке домашнее вино и чачу — «заведомо зная, что продукция изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Фото: freepik.com