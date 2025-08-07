Я нашел ошибку
Суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления.
От отравления суррогатной чачей на Кубани погибли не менее 10 человек
Стань участником чемпионата и первенства Самарской области по серфингу
Глава региона провел совещание с представителями силовых структур по вопросу оперативной обстановки в Кинель-Черкасском районе Самарской области и заслушал доклады глав района, ряда ведомств и служб.
Вячеслав Федорищев работает в Кинель-Черкасском районе
Неравнодушный гражданин не остался в стороне и сразу же отвел мальчика в полицию.
В Волжском районе мужчина заметил в салоне маршрутки 4-летнего ребенка  без сопровождения взрослых
О  волонтёрской деятельности активистов МГЕР региона сообщила руководитель местного штаба «Молодой Гвардии»  Екатерина Усольцева. Она руководит штабом около года.
Вячеслав Федорищев встретился с активистами «Молодой Гвардии» Кинель-Черкасского района
На прошлой неделе такие же площадки появились в Тольятти и Чапаевске: подрядчик работает в графике.
Новая спортивная площадка размером 56 на 28 метров открылась в Волжском районе
Цель конкурса – популяризация классической музыки через развитие лекторского искусства.
Идет прием заявок на II Всероссийский конкурс лекторов «Послы Музыки Русского музыкального общества»
В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.
9 августа в губернии, состоятся мероприятия, посвященные Дню физкультурника
От отравления суррогатной чачей на Кубани погибли не менее 10 человек

7 августа 2025 20:53
125
Суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления.

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем на Кубани увеличилось до 10 человек — об этом было заявлено в ходе судебного заседания об избрании меры пресечения для подозреваемых. Суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления, пишет "Газета.Ru".

Суд в Сочи отправил под стражу на два месяца подозреваемых в торговле суррогатным алкоголем на рынке «БаZар» (он же рынок «Казачий») на федеральной территории Сириус в окрестностях Адлера. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ — производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, со смертельным исходом. Выступавший в суде следователь заявил, что уже известно о минимум 10 погибших.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что, согласно материалам дела, женщины продавали на рынке домашнее вино и чачу — «заведомо зная, что продукция изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

 

Фото:  freepik.com

