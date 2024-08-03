87

В выходные дни, как правило, увеличивается количество пожаров и происшествий. Находясь на отдыхе, нередко под влиянием алкоголя, люди теряют бдительность, что приводит к печальным последствиям.

Основные причины пожаров в жилье в выходные – неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Пожары происходят в частных жилых домах и надворных постройках, многоквартирных домах, бытовых, общественных и складских помещениях. Еще одна причина возгораний – короткое замыкание электропроводки и перегрузка электросети.

Необходимо внимательно относиться и к правилам эксплуатации газового оборудования: регулярно проверять тягу и проветривать помещения. Помните, что при работающей газовой плите или газовой колонке окно должно быть приоткрыто. Особенно это касается владельцев частных жилых домов и дачных строений, где зачастую эксплуатируется переносное оборудование.

Еще один объект внимания отдыха летом – это водоемы. Проводите отдых только на оборудованных пляжах, где есть спасательные посты. Не заходите в воду в состоянии опьянения, не ныряйте в незнакомых местах, избегайте переохлаждения, и не оставляйте детей у воды без присмотра даже на минуту.

В теплую сухую погоду возрастает риск возникновения природных пожаров. Чаще всего причиной таких возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.

Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках, особенно вблизи леса. Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горящие спички и окурки. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки и осколки стекла.

Позаботьтесь о безопасности своих детей. Как можно чаще напоминайте им об опасности игры с огнем, научите правильно пользоваться бытовыми электроприборами. Помните, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!

Ваша беспечность может стоить жизни!