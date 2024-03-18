Охотник из Елховского района перепутал косулю с лисой

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В вечернее время в Отдел МВД России по Елховскому району поступило сообщение о том, что на территории охотничьего угодья «Теплостановское» егеря услышали звук выстрела. Для выяснения всех обстоятельств и установления лиц, возможно причастных к браконьерству, полицейские вместе с егерями на снегоходах отправились в лесной массив.

Приблизившись к указанному очевидцем месту, полицейские и лесники заметили свежие следы крови и тушку самца косули. Во время засадных мероприятий оперативники зафиксировали, как мужчина, одетый в костюм со световозвращателями подъехал к месту происшествия на снегоходе и загрузил в сани тушу. Полицейские задержали жителя Самары 1987 года рождения, который признал вину в совершении противоправного деяния, предоставил разрешающие документы и пояснил, что совершая выстрел, думал, что убивает лису, охота на которую разрешена. Поняв, что застрелил другое животное, хотел сдать его в департамент охоты.

У правонарушителя при себе на законных основаниях находилось охотничье ружье.

Собранный сотрудниками полиции в отношении задержанного за правонарушение предусмотренное ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ материал рассмотрел судья и постановил назначить охотнику наказание в виде административного штрафа в размере 120 тысяч рублей.