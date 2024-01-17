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Ограничение в праве выезда из страны побудило жителя Чапаевска оплатить долг

17 января 2024 10:42
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Ограничение в праве выезда из страны побудило жителя Чапаевска оплатить долг

Автолюбитель из г. Чапаевска, игнорирующий оплату штрафов ГИБДД, погасил задолженность в размере 116 тысяч рублей после ограничения его в праве выезда из страны.

В отделении судебных приставов г. Чапаевска находилось сводное исполнительное производство в отношении местного жителя, регулярно нарушавшего правила дорожного движения. Мужчина любил полихачить за рулем, нарушая скоростной режим. В результате автолюбитель накопил задолженность в размере 116 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно направляла по месту проживания должника повестки о явке в отделение, но мужчина игнорировал визит к сотрудникам Службы. Тогда судебным приставом было вынесено постановление об ограничении гражданина в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Данная мера возымела должный эффект. Жителю г. Чапаевска необходимо было выехать из страны, в результате чего он оперативно погасил задолженность по штрафам ГИБДД.

Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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