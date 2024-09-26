Огнеборцы Красноармейского района ликвидировали пожар в песчаном карьере

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Благодаря слаженным действиям наших пожарных - спасателей удалось оперативно справиться с огнем и предотвратить опасность возгорания лесного массива.



25 сентября в 18 часов 2 минуты на пульт диспетчера пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что горит вагончик в песчаном карьере. На место пожара выехали одна единица техники и три человека личного состава. По прибытии к месту пожара было установлено, что площадь горения - двенадцать квадратных метров. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б», в 18 часов 55 минут - объявлена локализация пожара, в 19 часов 8 минут - ликвидация открытого горения. Благодаря слаженным действиям наших пожарных - спасателей удалось оперативно справиться с огнем и предотвратить опасность возгорания лесного массива. Полностью пожар был ликвидирован в 19 часов 25 минут. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"