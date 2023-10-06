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Один самарец погиб, второй пострадал в результате трагедии на Волжской ГЭС

6 октября 2023 13:40
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Один самарец погиб, второй пострадал в результате трагедии на Волжской ГЭС

ЧП произошло 2 октября во время мытья окон машинного зала ГЭС в Волгограде. Следователи заявили, что работники находились на высоте 22 метров, когда оборвался трос, и мужчины упали.

Однако бригадир рабочих, который был свидетелем трагедии, рассказал нам немного иную версию событий.

— Не сработали стопоры подъемника люльки. И они вместе с люлькой стали падать. Высоту точную не скажу, наверное, около 10–12 метров. Ситуация усугубилась тем, что ребята находились в тот момент в закрытой люльке. Сейчас появляется много информации, что они не соблюдали меры безопасности. Нет, такого не было. Ребята были пристегнуты, в касках — все меры безопасности были соблюдены, — сообщил сотрудник компании «Континент Самара» Евгений Селянкин, пишет 63.ru

Сейчас медики борются за жизнь рабочего. Мужчине уже сделали операцию на позвоночнике, на ноги. Однако, по словам Селянкина, есть опасения, что он может остаться инвалидом, пишет Подслушано | Самара.

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