Один человек погиб, семеро пострадали в ДТП с рейсовым микроавтобусом в Самарской области

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15 января в Ставропольском районе на трассе «Самара-Димитровград» в районе п. Узюково произошло дорожно-транспортное происшествие.

Столкнулись грузовой автомобиль «МАЗ» и пассажирский микроавтобус «FIAT». Для оказания помощи пострадавшим в 13.52 к месту происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд г. Тольятти. Спасатели деблокировали женщину для передачи бригаде скорой помощи. Она находилась в тяжелом состоянии. Затем спасатели извлекли из пассажирского салона женщину. От полученных травм она скончалась. В 15.05 спасательные работы, проводимые на месте происшествия совместно с сотрудниками МЧС, полиции и скорой медицинской помощи, были окончены, сообщает ПСС по Самарской области.