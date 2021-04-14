Очередная резиновая квартира в Тольятти: 25 мигрантов в однушке

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Участковые уполномоченные полиции отдела полиции №24 Управления МВД России по городу Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев.

Установлено, что в декабре 2021 года безработный 43–летний житель Центрального района г. Тольятти по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на улице Лесной, незаконно поставил на миграционный учет 25 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый был предупрежден сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение в размере свыше 15 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП №24 У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время правоохранители проверяют мужчину на причастность к аналогичным правонарушениям.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.