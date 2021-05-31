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Обнимал и целовал: в Сызрани парень похитил у девушки дорогую цепочку необычным способом

31 мая 2021 14:33
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Он так хотел завладеть цепочкой, что разгрыз заклеенный замок.

В марте в полицию за помощью обратилась жительница города Сызрань. Девушка рассказала полицейским, что после прогулки обнаружила пропажу цепочки, которую носила не снимая, и попросила найти злоумышленника.

Выяснилось, что она гуляла со своими знакомыми, они замерзли и зашли погреться в один из подъездов дома, а когда выходили - девушка обнаружила пропажу цепочки с крестом.

Самостоятельные поиски не принесли результата, и, сообщив знакомым, что собирается в полицию, расстроенная местная жительница обратилась в ближайший отдел ОВД.

Особенности ювелирного изделия: плетение «Бисмарк», длиной 53 см., весом 10,83 грамма, с золотым крестом с четырьмя камнями, замок цепочки «закреплен» каплей супер-клея  в закрытом состоянии. 

Стражи правопорядка установили и опросили всех участников прогулки. С их слов, один из мужчин, находясь в подъезде, проявлял к заявительнице активный интерес, который девушка поощряла.

Полицейские тщательно осмотрели территорию, прилегающую к дому, возле которого потерпевшая обнаружила утрату. Недалеко от подъезда, в кустах, засыпанных снегом оперативники уголовного розыска обнаружили и изъяли цепочку с крестиком, которые потерпевшая уверенно опознала.

Возбудили уголовное дело.

На ювелирном изделии обнаружили остатки клея и механические повреждения замка.

Полицейские решили дополнительно опросить жителя города Сызрань 2003 года рождения, который, по словам девушки, единственный в тот день касался ее шеи, и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Молодой человек не стал отрицать своей вины и пояснил, что приметил на знакомой дорогостоящее украшение и решил похитить его.

Пользуясь благосклонностью замерзшей во время прогулки девушки, он в подъезде начал обнимать ее сзади и целовать в шею. Во время одного из таких объятий, разгрыз клей на замке и незаметно снял украшение.

Когда потерпевшая сообщила что собирается в полицию, парень испугался и выбросил похищенное в кусты.

В настоящее время уголовное дело направлено в Сызранский городской суд.

Похищенное возвращено потерпевшей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: похитил цепочку разгрыз заклеенный замок

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