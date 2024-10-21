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Новокуйбышевец сдал в аренду арестованное здание

21 октября 2024 10:39
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Новокуйбышевец сдал в аренду арестованное здание

В отношении директора фирмы, сдавшего в аренду арестованное в рамках исполнительного производства имущество, возбудили уголовное дело.

В отношении одной из фирм в г. Новокуйбышевске на исполнении у судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 25 миллионов рублей. В рамках исполнительного производства в отношении принадлежащего должнику объекта недвижимости составлен акт описи и ареста. Директору организации пояснили, что здание арестовано и оставлено ему на ответственное хранение до того момента, пока фирма не погасит всю сумму задолженности или арсетованное строение не реализуют. При этом мужчину предупредили, что за отчуждение, растрату, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества ему будет грозить уголовная ответственность по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Несмотря на полученные предупреждения, директор фирмы сдал арестованный объект недвижимости в аренду. Судебным приставом-исполнителем, производившим проверку сохранности арестованного имущества, был установлен факт получения должником прибыли, которую он скрывал, чтобы не погашать имеющуюся задолженность.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». 

Теги: Судебные приставы

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