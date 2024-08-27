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Новокуйбышевец нашел карту на улице и расплачивался чужими деньгами на автозаправках

27 августа 2024 10:18
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Новокуйбышевец нашел карту на улице и расплачивался чужими деньгами на автозаправках

В июне текущего года в Отдел МВД России по городу Новокуйбышевску за помощью обратился 40-летний местный житель, который сообщил, что с его пропавшей банковской карты списали более трех тысяч рублей за покупки, которые он не совершал.

Полицейские опросили персонал АЗС, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на территории станций и поблизости от них. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, задержали его по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый, местный житель 1985 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, пояснил полицейским, что карту нашел на улице, попробовал расплатиться ею при заправке топливом своего автомобиля. После удачного списания денежных средств подозреваемый еще раз заправил автомобиль и произвел себе перевод чужих денежных средств.

Материальный ущерб подозреваемый возместил в ходе предварительного следствия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу.

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