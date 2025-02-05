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Ночью в Сызранском районе на трассе М-5 загорелся грузовой автомобиль

5 февраля 2025 11:37
185
ночью в Сызранском районе на трассе М-5 загорелся грузовой автомобиль

Сегодня ночью, 5 февраля, в 3 часа 13 минут, на пункт связи пожарно-спасательной части № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что на 884 километре трассы М-5 горит грузовой автомобиль КАМАЗ.
К месту пожара был незамедлительно направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 в количестве 5 человек.
По прибытии было установлено, что горят моторный отсек и салон грузового автомобиля на площади 4,5 квадратных метра, существует угроза разгерметизации топливных баков.
На тушение был подан 1 ствол «Б», создано звено газодымозащитной службы.
В 3 часа 22 минуты пожар был локализован, в 3 часа 30 минут - объявлена ликвидация открытого горения.
К сожалению, пострадал 1 человек. Госпитализирован.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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