ночью в Сызранском районе на трассе М-5 загорелся грузовой автомобиль

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Сегодня ночью, 5 февраля, в 3 часа 13 минут, на пункт связи пожарно-спасательной части № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что на 884 километре трассы М-5 горит грузовой автомобиль КАМАЗ.

К месту пожара был незамедлительно направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 в количестве 5 человек.

По прибытии было установлено, что горят моторный отсек и салон грузового автомобиля на площади 4,5 квадратных метра, существует угроза разгерметизации топливных баков.

На тушение был подан 1 ствол «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 3 часа 22 минуты пожар был локализован, в 3 часа 30 минут - объявлена ликвидация открытого горения.

К сожалению, пострадал 1 человек. Госпитализирован.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"