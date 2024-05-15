Ночью в селе Большая Глушица горел дом

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14 мая в 1 час 48 минут на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Большая Глушица горит дом. К месту вызова были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательной части № 132. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит нежилой дом на площади 50 квадратных метров. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. В 3 часа 17 минут пожар полностью потушен. В тушении пожара принимали участие 6 человек личного состава и 3 единицы техники, а также трактор Т-150 с бочкой. Причины пожара устанавливаются. Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"