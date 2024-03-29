Ночью в Елховском районе произошло ДТП с разлитием топлива

144

29 марта в 00 часов 42 минуты на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на 346 километре автодороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск подъезд к г. Самара, произошло дорожно-транспортное происшествие.

К месту происшествия был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 137 пожарно-спасательного отряда № 49 противопожарной службы Самарской области в количестве 4 человек личного состава и одной единицы техники. Также на место дорожно-транспортного происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД ОМВД муниципального района Елховский. По прибытии на место было установлено, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей: «ИВЕКО» и «ДАФ». В результате дорожно-транспортного происшествия произошёл разлив топлива. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей, сбор информации, осуществление контроля за разливом топлива. Пострадавших, к счастью, нет. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"