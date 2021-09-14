Ночной патруль Тольятти помог выявить пьяного водителя

Я нашел ошибку
Главные новости:
Делегация НОЦ мирового уровня посетила круглый стол с участием МСП «Бесшовная поддержка инновационных предприятий».
Делегация НОЦ мирового уровня посетила круглый стол с участием МСП «Бесшовная поддержка инновационных предприятий».
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
Делегация НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» посетила Круглый стол о транспортировке водорода
Делегация НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» посетила Круглый стол о транспортировке водорода
Технопарк «Жигулевская долина» посетил Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов
Технопарк «Жигулевская долина» посетил Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
Между Самарой и Москвой в дни ноябрьских праздников запустят дополнительные поезда
Между Самарой и Москвой в дни ноябрьских праздников запустят дополнительные поезда
В Самаре состоялась первая презентация филиала Третьяковской галереи
Одно из событий года: Первая презентация филиала Третьяковской галереи прошла в Самаре
В Тольятти соревновались виртуозы стрит-воркаута
В Тольятти соревновались виртуозы стрит-воркаута
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.08
0.32
EUR 86.11
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские зрители увидят десять картин режиссёра Григория Козинцева
В Струковском саду проходит Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст»
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Ночной патруль Тольятти помог выявить пьяного водителя

14 сентября 2021 10:35
149
Ночной патруль Тольятти помог выявить пьяного водителя

9 сентября поздно вечером экипажу дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти от активистов «Ночного патруля» поступила информация о том, что на улице Горького движется автомобиль «ВАЗ 2110» под управлением водителя, действия которого показались активистам неадекватными.

Законное требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.

В районе дома № 96 на ул. Александра Кудашева правонарушитель был задержан сотрудниками ДПС. Им оказался 18-летний молодой человек, не имеющий права управления, у которого имелись признаки опьянения.

На предложение сотрудников ГИБДД пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения правонарушитель отказался. В отношении него собран материал об административном правонарушении по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. 
На водителя были составлены 9 административных протоколов.

Теги: ГИБДД патруль пьяные водители

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти ночью водитель попытался скрыться от сотрудников ГИБДД
03 сентября 2021, 12:55
В Тольятти ночью водитель попытался скрыться от сотрудников ГИБДД
По внешним признакам мужчина был пьян. Происшествия
639
В Самарской области к ответственности привлечено еще 73 пьяных водителя
29 июня 2021, 14:01
В Самарской области к ответственности привлечено еще 73 пьяных водителя
В рейдах приняли участие  руководители территориальных подразделений ГИБДД. Происшествия
765
72 пьяных водителя за выходные нашли в Самарской области
07 июня 2021, 11:53
72 пьяных водителя за выходные нашли в Самарской области
За минувшие три дня, на дорогах региона сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2900 различных правонарушений в области дорожного движения. Происшествия
644
В центре внимания
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
14 сентября 2021  13:53
В Самарской области на сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года
36
В Самаре состоялась первая презентация филиала Третьяковской галереи
14 сентября 2021  13:24
Одно из событий года: Первая презентация филиала Третьяковской галереи прошла в Самаре
89
Самарцам рассказали, где в очередной раз перекроют дорогу
14 сентября 2021  11:24
Самарцам рассказали, где в очередной раз перекроют дорогу
160
Открытие филиала Третьяковской галереи будет способствовать решению целого ряда задач, в том числе повышения туристической привлекательности региона.
13 сентября 2021  21:46
В Самаре состоялась первая презентация филиала Третьяковской галереи
488
На сегодняшний день введено 67% жилья от плана 2021 года.
13 сентября 2021  21:01
В Правительстве Самарской области обсудили реализацию регионального проекта «Жилье и городская среда»
491
Весь список