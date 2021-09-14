Ночной патруль Тольятти помог выявить пьяного водителя

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9 сентября поздно вечером экипажу дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти от активистов «Ночного патруля» поступила информация о том, что на улице Горького движется автомобиль «ВАЗ 2110» под управлением водителя, действия которого показались активистам неадекватными.



Законное требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.



В районе дома № 96 на ул. Александра Кудашева правонарушитель был задержан сотрудниками ДПС. Им оказался 18-летний молодой человек, не имеющий права управления, у которого имелись признаки опьянения.



На предложение сотрудников ГИБДД пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения правонарушитель отказался. В отношении него собран материал об административном правонарушении по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ.

На водителя были составлены 9 административных протоколов.