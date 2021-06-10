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Нетрезвый водитель сбил мальчика на велосипеде в Самарской области

10 июня 2021 11:19
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Нетрезвый водитель сбил мальчика на велосипеде в Самарской области

ДТП произошло 9 июня в 22:10 в Сергиевском районе п. Суходол.

Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Ваз 21140», двигался по ул. Молодогвардейская со стороны ул. Школьная в направлении ул. Неженская. На пересечении ул. Степной и ул. Молодогвардейской, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, в результате чего допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2004 года рождения, который, пересекая проезжую часть на равнозначном перекрестке, не предоставил преимущества автомобилю, приближающемуся справа. В результате ДТП пострадавший мальчик был госпитализирован, сообщает облМВД.

 

Теги: велосипед ДТП с детьми

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