Нелегальных мигрантов в Самарской области ловят с помощью квадрокоптера

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Сотрудники УВМ Главного Управления МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области с использованием беспилотного летательного аппарата, провели мероприятия, направленные на выявление и пресечение возможных фактов противоправной деятельности на торговых и промышленных объектах региона.

В ходе рейдов выявлены нарушения миграционного законодательства: составлено 23 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст.18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», 5 – ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Кроме того, выявлены иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность без соответствующего трудового договора и уведомления УВМ ГУ МВД России по Самарской области. В настоящее время подготовлены материалы проверки для проведения административного расследования и привлечения к административной ответственности, предусмотренной ч.1,3 ст.18.15 КоАП РФ работодателей указанных иностранных граждан.

Сотрудники полиции напоминают, что подобные мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.