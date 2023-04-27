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Неизвестный сообщил в экстренные службы о минировании всех станций метро Москвы

27 апреля 2023 13:51
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Неизвестный сообщил в экстренные службы о минировании всех станций метро Москвы.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, анонимные сообщения об угрозе взрывов поступили утром по электронной почте. Сейчас дежурные по станциям проводят проверки.

Собеседник агентства добавил, что письма, предположительно, были отправлены с территории Украины.

Сообщения о якобы минировании различных объектов в крупных российских городах массово поступают в экстренные службы уже несколько лет. В январе неизвестный сообщил, что в экстренные службы о минировании всех торговых центров столицы. Выборочное проверки не подтвердили наличия взрывных устройств ни в одном из магазинов.

Как объяснил «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, люди, которые отправляют ложные сообщения о минировании, считают, что занимаются «сеянием хаоса, чтобы нам тут жизнь медом не казалась». Он подчеркнул, что эвакуация и вызов спасателей при каждой угрозе взрыва приносят экономические убытки.

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