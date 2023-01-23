Не оставил в беде на дороге: семья поблагодарила неравнодушного участкового

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В адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области поступило письмо от жителей города Новокуйбышевск, которые выразили признательность старшему участковому уполномоченному полиции О МВД России по Волжскому району майору полиции Игорю Мелешкевичу за оказание помощи на дороге. По словам автора, их автомобиль сломался в дороге, и только благодаря неравнодушию майора полиции, семья не замерзла на трассе и благополучно добралась до дома.

«Мы с семьей на автомобиле ехали в направлении трассы М-5 и сломались, не доехав пяти километров до поселка Черновский. В автомобиле были дети 10 и 12 лет. Среди проезжающих мимо остановился, чтобы спросить, нужна ли помощь, только Игорь Викторович. Майор полиции заметил нашу машину на обочине, предложил согреться в служебном автомобиле, вместе с ним мы попытались починить поломку. Майор полиции вместе с нами до последнего дожидался, пока не приехали родственники, - подробно рассказал о случившемся автор письма, - Игорь Викторович проявил человечность, доброту, искреннее желание помочь. Большое спасибо за помощь, есть же еще такие неравнодушные к чужим проблемам люди».

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел, выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.