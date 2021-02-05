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Названа причина гибели рабочего на “Фабрике качества” в Тольятти

5 февраля 2021 13:39
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Названа причина гибели рабочего на “Фабрике качества” в Тольятти

Она связана с нарушениями требований охраны труда.

Закончено расследование несчастного случая с гибелью рабочего на производстве компании “Фабрика качества” Происшествие случилось 3 декабря 2020 года в Тольятти. Причиной инцидента названа “неудовлетворительная организация производства работ”. Об этом сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Несчастный случай произошел с электромонтером 67 лет. Мужчина упал с высоты и умер на рабочем месте. Обстоятельства его гибели расследовала специальная комиссия. 

Она пришла к выводу, что в этой ситуации требования охраны труда нарушили должностные лица ООО “Производственная компания “Фабрика Качества”.

По информации регионального минтруда, в январе 2021 года от предприятий Самарской области поступило 12 извещений о несчастных случаях со смертельным исходом. Из них три случая, по предварительной информации, связаны с производством. В настоящее время расследуются их причины и обстоятельства, пишет СитиТраффик.

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