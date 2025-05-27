На Южном шоссе в Самаре столкнулись три автомобиля, пострадали четыре человека

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Получив информацию о ДТП, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, установили и опросили участников и очевидцев аварии, провели иные мероприятия для установления обстоятельств.

По предварительным данным собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 27 мая в 18:15 водитель автомобилем Geely, осуществляя движение по Южному шоссе, со стороны ТЦ «Амбар» в направлении Заводского шоссе, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2115, который отбросило на автомобиль Hyundai.

Пострадавшие - 3 пассажира автомобиля ВАЗ 2115 и водитель автомобиля Geely, доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Фото: ГУ МВД СО

