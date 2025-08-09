Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске Путина и Трампа
В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске Путина и Трампа
В Тольятти устанавливаются очевидцы аварии и водитель, скрывшийся с места ДТП
В Тольятти устанавливаются очевидцы аварии и водитель, скрывшийся с места ДТП
Самарский аэропорт Курумоч открыли для полетов после двух часов закрытия
Самарский аэропорт Курумоч открыли для полетов после двух часов закрытия
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
Сызранка стала жертвой мошенничества с использованием современных технологий
Сызранка стала жертвой мошенничества с использованием современных технологий
В Кировском районе Самары иномарка сбила 17-летнего пешехода
В Кировском районе Самары иномарка сбила 17-летнего пешехода
25 пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке госпитализированы
25 пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке госпитализированы
Всероссийская перепись воробьёв стартовала с 9 августа
Всероссийская перепись воробьёв стартовала с 9 августа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Наркодуэт задержан в Сызрани

9 августа 2025 11:17
135
Наркодуэт задержан в Сызрани

Из незаконного оборота изъято свыше 65 граммов запрещенных веществ.

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что два местных жителя 1986 и 1988 годов рождения, неоднократно ранее судимых за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков, причастны к неправомерному обороту запрещенных веществ.

Оперативники выехали по указанному в сообщении адресу, где друзья проводили почти все своё время вместе. В присутствии понятых в квартире многоквартирного дома в Юго-Западном районе полицейские обнаружили и изъяли расфасованные сверки. Мужчин задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

Согласно полученным результатам, злоумышленники приготовили к сбыту свыше 65 граммов наркотического средства - метадон, что законодатель относит к крупному размеру.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят мероприятия по выявлению дополнительных фактов и роли каждого в противоправной деятельности, а также выявляют канал поступления наркотиков на территорию города.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские полицейские пресекли деятельность нарколаборатории
07 августа 2025, 09:32
Самарские полицейские пресекли деятельность нарколаборатории
Согласно заключению эксперта, изъятое вещество в виде кристаллов и порошка является наркотическим средством - мефедрон, общей массой более 11 кг. Криминал
331
Самарец нес наркотик в пачке из-под сигарет
06 августа 2025, 09:54
Самарец нес наркотик в пачке из-под сигарет
Со слов местного жителя, он приобрел запрещенные вещества через Интернет для собственного употребления, без цели последующего сбыта. Происшествия
348
в Сызрани задержан рецидивист с крупной партией наркотиков
04 августа 2025, 09:56
В Сызрани задержан рецидивист с крупной партией наркотиков
У него обнаружили и изъяли  порядка 500 граммов канабиса. Происшествия
438
В центре внимания
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
9 августа 2025  12:52
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
114
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
9 августа 2025  11:26
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
180
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня физкультурника
9 августа 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня физкультурника
162
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта.
8 августа 2025  19:17
В Самарской области прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ и координационных советов по промышленности и химии
532
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы развития промышленного потенциала Самарской области
8 августа 2025  18:31
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы развития промышленного потенциала Самарской области
447
Весь список