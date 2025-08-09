Наркодуэт задержан в Сызрани

135

Из незаконного оборота изъято свыше 65 граммов запрещенных веществ.

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что два местных жителя 1986 и 1988 годов рождения, неоднократно ранее судимых за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков, причастны к неправомерному обороту запрещенных веществ.

Оперативники выехали по указанному в сообщении адресу, где друзья проводили почти все своё время вместе. В присутствии понятых в квартире многоквартирного дома в Юго-Западном районе полицейские обнаружили и изъяли расфасованные сверки. Мужчин задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно полученным результатам, злоумышленники приготовили к сбыту свыше 65 граммов наркотического средства - метадон, что законодатель относит к крупному размеру.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят мероприятия по выявлению дополнительных фактов и роли каждого в противоправной деятельности, а также выявляют канал поступления наркотиков на территорию города.