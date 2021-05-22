Найти седьмого туриста из России в горах Абхазии не удалось

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МЧС Абхазии завершило поиски российского туриста в верховьях реки Гумиста, найти Владимира Ульянова из Екатеринбурга не удалось, передает ТАСС.

"Поисково-спасательная операция в верховьях реки Гумиста завершена. Спасатели МЧС Абхазии вместе с инструктором Анной Гилевой достигли места предполагаемого нахождения туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а затем отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью. Однако поиски, которые велись с 12 мая, не дали никаких результатов", - говорится в сообщении.

13 мая шестеро из семи туристов, разыскиваемых с 12 мая, были доставлены абхазским МЧС в Сухум.

В горах туристическая группа попала под сильный снегопад и ледяной дождь, сбилась с пути и не смогла вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы. Тогда группа решила спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС.

Фото из открытых источников