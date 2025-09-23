Начальник Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре предотвратил возможную трагедию

159

Подполковник полиции Сергей Шепелев, осуществляя проверку патрульных экипажей Госавтоинспекции, двигался на служебном автомобиле по улице Демократической областного центра. В потоке машин полицейский заметил и, используя громкоговорящее устройство, остановил иномарку без государственных регистрационных знаков, с явно излишне тонированными стёклами.

Молодой человек, находящийся за рулём транспортного средства, сообщил сотруднику полиции, что ему 22 года, но у него нет необходимых документов для подтверждения права управления автомобилем. Начальник Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре установил собственника транспортного средства и сообщил ему о произошедшей ситуации.

Житель Самары незамедлительно прибыл на место задержания, пояснил сотруднику полиции, что водитель — его 17-летний сын, который взял ключи от купленного накануне автомобиля BMW без разрешения. Собственник отметил, что не имеет претензий к сыну и согласен с вынесенными постановлениями и помещением автомобиля на специализированную стоянку.

Полицейскими молодой человек привлечен к ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением требований по тонировке).

Материалы о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к административной ответственности, предусмотренной ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию) направлены в комиссию по делам несовершеннолетних районной администрации для дальнейшего рассмотрения.