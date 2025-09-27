На автодороге «Осинки-Приволжье» столкнулись два легковых автомобиля: погибли два человека

122

По предварительным данным, собранным сотрудниками полиции, следует, что в Приволжском районе 27 сентября, в 18:30, мужчина 1983 г.р., управляя автомобилем ВАЗ 2110 двигался по автодороге «Осинки-Приволжье».

В пути следования, на 67 км указанной автодороги, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Subaru FORESTER, который двигался со стороны с. Приволжье в направлении с. Обшаровка.

На месте ДТП скончались водитель и пассажир ВАЗ 2110, водитель и пассажир иномарки госпитализированы.

На месте происшествия работали оперативные службы, выяснятся все обстоятельства произошедшего. Также на месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 45, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО