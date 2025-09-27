Я нашел ошибку
Главные новости:
Кторые могут превращаться из жидкости в гель или твердый каркас в зависимости от условий организма, таких как температура или pH.
Ученые Сеченовского Университета разработали «умные» лекарства
Два человека госпитализированы.
На автодороге «Осинки-Приволжье» столкнулись два легковых автомобиля: погибли два человека
Для тушения пожара  были задействованы 34 специалиста и 7 единиц техники.
В Самаре горел частный дом
Завершить проходку планируется в декабре 2025 года.
Метро «Театральная»: в Самаре тоннелепроходческий щит преодолел уже 1040 метров
Сегодня на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию наш спортсмен завоевал бронзу.
Кирилл Пульвер выиграл вторую медаль чемпионата мира
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.  
28 сентября в регионе местами небольшой дождь, до +13°С
В следующем туре 4 октября тольяттинская команда примет в Самаре петербургский "Зенит".
"Ахмат" обыграл "Акрон" в домашнем матче РПЛ - 3:0
В этом году в Самарской области открыто 5 новых модельных библиотек.
Ирина Калягина приняла участие в открытии двух модельных библиотек в регионе
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
На автодороге «Осинки-Приволжье» столкнулись два легковых автомобиля: погибли два человека

27 сентября 2025 22:15
122
Два человека госпитализированы.

По предварительным данным, собранным сотрудниками полиции, следует, что в Приволжском районе 27 сентября, в 18:30, мужчина 1983 г.р., управляя автомобилем ВАЗ 2110 двигался по автодороге «Осинки-Приволжье».

В пути следования, на 67 км указанной автодороги, допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Subaru FORESTER, который двигался со стороны с. Приволжье в направлении с. Обшаровка.

На месте ДТП скончались водитель и пассажир ВАЗ 2110, водитель и пассажир иномарки госпитализированы.

На месте происшествия работали оперативные  службы, выяснятся все обстоятельства произошедшего. Также на месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 45, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП

