На Зубчаниновском шоссе в Самаре водитель сбил мужчину и уехал

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Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(9277)566676 или 102.

Сотрудниками полиции в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении мужчины 1996 года рождения с травмами, полученными в ДТП, установлено, что 15 марта текущего года, в 07-50 час., водитель, управляя автомобилем (предположительно кроссовер темного цвета), возле д. 169 по ул. Зубчаниновское шоссе в г. Самаре совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.

Водитель, не оказав помощи пострадавшему, скрылся с места происшествия. Мужчина самостоятельно обратился в лечебное учреждение где, после обследования, медиками ему рекомендовано амбулаторное лечение.