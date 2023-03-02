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На заводе «Авиастар» в Ульяновске при испытаниях фюзеляжа самолета погиб человек

2 марта 2023 19:37
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Пострадало несколько сотрудников предприятия.

На заводе «Авиастар» в Ульяновске произошел инцидент во время испытаний фюзеляжа самолета. В результате погиб один сотрудник предприятия. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Как пояснили в ОАК, речь идет об испытании фюзеляжа самолета Ил-76МД-90А.

«На заводе «Авиастар» в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошел трагический инцидент. Пострадало несколько сотрудников предприятия, один погиб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — отметили в ОАК.

Всего, по данным ОАК, пострадали четыре человека. Все они были госпитализированы.

«Семьям погибшего и пострадавших сотрудников будет оказана вся необходимая поддержка и помощь со стороны предприятия. Руководство «Авиастара», авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и ОАК выражают искренние соболезнования семье погибшего сотрудника», — добавили в корпорации.

Там так же уточнили, что на одном из этапов сборки фюзеляж самолета проверяют на герметичность. Для этого внутрь отсеков накачивается избыточное давление. При проведении этих испытаний и произошел трагический случай.

На месте происшествия работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.

 

Фото:   pxhere.com

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