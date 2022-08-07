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На юго-востоке Москвы несколько рабочих смыло в ливневый колодец во время грозы

7 августа 2022 15:56
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Из-за проведения оперативных работ перекрыто движение транспорта.

На юго-востоке Москвы четырех рабочих смыло сильным потоком воды в ливневый колодец, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"При грозе сильным потоком воды в районе Люблино в ливневку смыло четырех рабочих", — рассказал собеседник агентства, добавив, что спасателям удалось достать двоих пострадавших.

Как уточнили в управлении МЧС по Москве, ЧП произошло по адресу улица Краснодарская, дом 2 корпус 2. Там отметили, что прибывшие подразделения извлекли уже пять человек, спасательные работы продолжаются.

В свою очередь, Люблинская межрайонная прокуратура сообщила, что, по предварительной информации, на момент происшествия 12 рабочих осуществляли очистные работы в канализационном коллекторе.

Столичный департамент транспорта предупредил, что по Краснодарской улице в районе дома 72 к. 1 из-за проведения оперативных работ перекрыто движение транспорта.

 

Архивное фото:   РИА Новости / Владимир Федоренко

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