На Волге около острова Лопатино помощь спасателей потребовалась трем рыбакам

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3 декабря в 12.35 оперативному дежурному поступил вызов. Помощь требовалась трем рыбакам.

Аэроглиссер, на котором они передвигались по протокам Волги в Сызранском районе около острова Лопатино, получил повреждения.

Оставаться на льду с аэроглиссером, потерявшем способность управляться было опасно.

Для эвакуации рыбаков вышел спасательный катер. До протоки Прорезная по открытой воде спасатели добрались быстро. Сама протока оказалась скована льдом. Для подхода катера на максимально близкое расстояние к пострадавшим спасателям пришлось пробиваться через ледовые поля. В 17.20 спасательная операция на акватории реки Волга была окончена. Рыбаков доставили на спасательную станцию, сообщили в пресс-службе ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО