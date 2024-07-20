На Волге столкнулись два судна - скоростное и маломерное

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20 июля пять человек травмированы в результате грубого нарушения Правил плавания судоводителем маломерного судна. Произошло столкновения скоростного судна на подводных крыльях «Валдай» и моторной лодки на реке Волга в Красноглинском районе около б/о «Чайка».

Маломерное судно получило значительные повреждения корпуса и оставалось на плаву благодаря отсекам непотопляемости. В 15.31 на место происшествия для оказания помощи пострадавшим вышел спасательный катер от спасательной станции «Красная Глинка».

Пассажиров маломерного судна подняли с воды и доставили на спасательную станцию, где их ожидали пять бригад скорой медицинской помощи. Аварийное маломерное судно отбуксировали на берег для предотвращения разлива топлива из баков.

В 16.35 спасательные работы были окончены, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО